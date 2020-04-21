Bozüyük'te karantinaya alınan ikinci mahalle

Bilecik'te birden fazla Korona virüs (Covit-19) vakası yaşanan İçköy mahallesi dün gece 24:00'den itibariyle karantinaya alınırken, Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, tüm ihtiyaçların karşılandığı söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı bin 100 nüfuslu İçköy Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararınca Korona virüs (Covit-19) vakasının birden fazla kişide görülmesinden dolayı dün gece 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer, mahallenin dün gece itibariyle karantina altına alındığını, yetkililer tarafından mahalle genelinde tüm tedbirlerin alınarak ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

Öte yandan İçköy Mahalle ilçede Akpınar Mahallesinden sonra karantina altına alınan 2'inci mahalle oldu.