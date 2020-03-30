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Bozüyük'te köylülerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor

19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.


Bilecik Valiliği bünyesinde kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde 156 destek hattını arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için köy köy dolaşan jandarma ekipleri, aldıkları talepleri özveriyle karşılıyor. Köylerde yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden jandarma ekipleri, temin ettikleri ilaç ve malzemeleri talepte bulunan vatandaşların adreslerine kadar teslim ediyor. Bu durum karşısında memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da jandarma ekiplerine teşekkür ederek hayır duada bulunuyorlar.

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