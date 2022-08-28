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Bozüyük'te kurtuluş günü etkinlikleri başladı

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, gençlerin yoğun ve coşkulu katılımıyla başladı.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, gençlerin yoğun ve coşkulu katılımıyla başladı.


4 Eylül Kurtuluş Günü'ne kadar her akşam farklı bir yerel sanatçının sahne alacağı etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan “Fazla” grubunun konseri ile başladı. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da konser programını bir süre izleyerek gençlerin coşkulu kutlamasına ortak oldu. Başkan Bakkalcıoğlu, “Kurtuluşumuzun 100. yılında 4 Eylül akşamındaki Murat Boz konserine kadar pek çok konserle sizlerle buluşacağız. Bir daha ülkemizin geçmişteki gibi zor günler yaşamamasını temenni ediyorum. Bu akşam konser veren arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.


Kurtuluş Günleri etkinliklerinin ilk akşamında Fazla grubunun ardından, X-RAY ve Emre Güney de seslendirdikleri rap şarkılarla beğeni ile takip edildi. Programda son olarak sahne alan DJ Alper Caner Yılmazer ise başarılı performansı ile beğeni topladı. Konser alanını dolduran gençler gece boyunca sahne alan grupları büyük bir beğeni ile dinlerken doyasıya eğlendiler.

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