Bozüyük'te Kurtuluş Konserleri devam ediyor

yıl dönümünü kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde “Sahne Senin Yıldız Sensin” bölümü ile de genç yeteneklere de fırsat veriyor. Bu bölümde ilk olarak Bilecikli bir grup olan ‘Zaman Meselesi' sahne alarak birbirinden güzel şarkılarını Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Gençlerin de severek dinlediği grup başarılı performansları ile Bozüyük'te de sevildi. Ardından sahne alan Bozüyük'ün sevilen müzisyeni Olcay Gülpınar ve orkestrası ise seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla izleyenlere kurtuluş coşkusunu yaşattı. Daha önce yaptığı albüm ve çektiği klipler ile gündeme gelen Bozüyük'ün başarılı müzisyenlerinden Olcay Gülpınar kendi parçaları ile başladığı programına herkesin bildiği ve sevdiği şarkılarla devam etti. Gece boyunca sanatçıya eşlik ederek hep bir ağızdan şarkı söyleyen gençler doyasıya eğlendi. Konser programını Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte izlerken programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, alkışlar eşliğinde geldiği sahnede Olcay Gülpınar ve orkestrasına bu güzel ve eğlenceli gece için teşekkür ederek çiçek takdim etti.