Bozüyük'te kurulan 'Doğada Yaşam Kampı' unutulmaz anılarla sona erdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye, Akut ve Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen 'Doğada Yaşam Kampı' renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Belediye Başkanlığının talebi üzerine Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 14-15 yaş grubundaki 40 öğrencinin katıldığı kamp, Sofular Yaylası'nda düzenlendi. Öğrencilere kamp boyunca AKUT tarafından çeşitli eğitimler verildi. Bozüyük Belediyesi tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan kamp alanına günde 3 ana öğün yemekleri getirilirken, geceleri ateş başında çorba saatleri düzenlendi. Kamp ateşi etrafında arkadaşları ile sohbet eden öğrenciler, oksijenin ve doğanın tadını çıkardı. Çadır kurma, doğada yön bulma, doğada yapılması gerekenler, ateş yakma, kamp ateşi kontrolü, bileklik yapımı, temel sağlık eğitimleri ve doğada seçilmesi gereken kıyafetler konusunda eğitimler verildi. Çeşitli ve eğlenceli oyunların oynandığı kampta, çocuklar yaylada ve orman içinde eğitmenleri eşliğinde doğa gezilerine katıldı. Teknolojiden uzak geçen kamp boyunca arkadaşları ile sosyalleşen öğrenciler, unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Ayrıca kamp alanını ziyaret eden İlçe Orman Müdürlüğü personeli öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

"Gençlerimiz hep birlikte güzel, hep birlikte geleceğe götürecekler ülkemizi"

2 gece 3 gün süren kampın son gününde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve öğrencilerin aileleri kamp alanında bir araya geldi. Burada konuşan Bakkalcıoğlu, "Biz aslında 3 sene önce başladık bu kampları yapmaya. İlk kampa katılanlar sizin gibi ortaokulu bitirip liseye geçen çocuklarımızdı. O zaman biz istedik ki kızlarımız da katılsın. Fakat ne olduysa kızlarımız katılmadı, hep erkek çocuklar geldi. Daha sonra salgın dönemi girdi biliyorsunuz, orman yangınları oldu. Hep aksadı, bu ikinci kampımız oluyor. Bu sefer ben özellikle kız evlatlarımızın katılmış olmasından dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz hep birlikte güzel, hep birlikte geleceğe götürecekler ülkemizi. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Geleceğiniz güzel olsun diyorum. Lisedeki eğitiminizden sonra düşlediğiniz meslekler edinirsiniz inşallah" dedi.

Kampın son gününde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, ailelerine ve kampta görev alanlara piknik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler, dolu dolu bir hafta sonu geçirirken, hem eğlenip, hem de doğa ile ilgili pek çok bilgiye sahip oldular.

Program sonunda katılım belgelerini alan öğrenciler, bu güzel etkinlik için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.