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Bozüyük'te kuşak sınavı heyecanı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Tekvando kursiyerleri kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Tekvando kursiyerleri kuşak sınavı heyecanı yaşadı.


Bu yıl 5'incisi yapılan Tekvando kursunda okul öğrencilerine spor alışkanlığı kazandırmak ve diğer olumsuz alışkanlıklardan uzak tutulmaları amaçlanıyor. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tekvando salonunda yapılan kuşak sınavına Bozüyük Gençlik Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir ve Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Tetik de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olup yeni kuşaklarını takdim ettiler. Yeni kuşaklarını takan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

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