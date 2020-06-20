Bozüyük'te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınavı sorunsuz olarak tamamlandı.

Öğrenciler LGS sınavının ilk oturumunda sözel derslerden, ikinci oturumunda ise sayısal derslerden oluşan soruların yer aldığı sınavlarda ter döktüler. Sabah saat 09.30'da başlayan ve 2 oturum şeklinde düzenlenen sınav 12.50'de sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ederek, "Bin 452 mezun öğrencimiz için yapılan LGS sınavı ilçemizde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Özellikle bu yıl korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında her türlü tedbirler alınarak öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sınavlarına girmeleri sağlanmıştır. Görev alan yönetici öğretmen ve personelime teşekkür ediyorum. Yine sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ilçe genelinde eğitim veren 16 ortaokulda toplam bin 452 öğrenci için yapılan sınava katılım yüzde 80 civarında gerçekleşti. 352 idareci, öğretmen ve memurun görev yaptığı sınavda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de sınavların huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi noktasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.