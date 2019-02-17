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Bozüyük'te miniklerin tiyatro keydi

Bozüyük Belediyesi’nin hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “İbiş ve Keloğlan” ile “Biz İkimiz Arda ile Ceren” adlı çocuk oyunlarını minik tiyatro severler beğeni ile izledi.

Bozüyük Belediyesi'nin hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “İbiş ve Keloğlan” ile “Biz İkimiz Arda ile Ceren” adlı çocuk oyunlarını minik tiyatro severler beğeni ile izledi.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Cumartesi günü çocuklara yönelik olarak sahnelenen “İbiş ve Keloğlan” adlı eğitici ve öğretici çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30'da olmak üzere 2 seans halinde miniklerle buluştu. İbiş ve Keloğlan'ın eğlenceli maceralarına tanıklık eden minikler bol bol gülerek eğlendi. Ardından Pazar günü ise yine çocuklara yönelik olarak “Biz İkimiz Arda ile Ceren” adlı maskotlu çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30'da olmak üzere 2 seans halinde sahnelenirken minik tiyatro severler bu oyuna da yoğun ilgi gösterdi.


Bozüyük'te minik tiyatro severler özenle seçilmiş eğiten ve öğreten, öğretirken eğlendiren ücretsiz çocuk oyunları ile keyifli bir hafta sonu daha geçirirken kendilerine bu imkânı sağlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etmeyi de unutmadılar.

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