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Bozüyük'te motosiklet sürücüleri denetlendi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.


Yetkililer, motosikletlerle ilgili oluşabilecek kazalar ve olumsuzlukların önüne geçilebilmek amacıyla denetimler yapıldığını belirttiler. Yapılan denetimlerde sigortası olmayan, kask takmayan, yeterlilik belgesi bulunmayan, abartı egzoz takan sürücülere trafikten men cezası verildiği kaydedildi. Kapalı Pazar önünde yapılan denetimlerde, motosiklet sürücüleri hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet ve sürücüsü trafik kurallarına uygunluğuyla ilgili kontrolden geçti. Denetimler sonrasında kurallara uymayan ve eksik belge bulunduran motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.


Meydana gelen kaza ve olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla kontrollerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini kaydedildi.

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