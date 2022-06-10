İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük'te narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son günlerde uyuşturucu operasyonlarına hız veren ekipler tarafından gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphelendikleri bir şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda 117,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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