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Bozüyük'te Nisan karı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar çatıları beyaz örtü ile kaplarken yağışın durmasının ardından açan güneş ise karları eritti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar çatıları beyaz örtü ile kaplarken yağışın durmasının ardından açan güneş ise karları eritti.


Bozüyük'de Nisan ayında gelen kar yağışı, bir süre etkili bir şekilde devam etti. Sabah uyanan vatandaşlar ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Çatılar ve yüksek yerler kar ile kaplanırken, yağışın durması ardından açan güneş, çatılarda ve yerlerde biriken karların erimesine neden oldu.

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