İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük'te öğrenciler hentbolu sevdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulları kapsamında başlatılan hentbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulları kapsamında başlatılan hentbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Çocukların pandemi sonrası sosyalleşmesi ve yaz tatillerini spor yaparak faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapsamında bulunan hentbol branşındaki çalışmalar 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla devam ediyor. Çocukların ilgi gösterdiği hentbol çalışmaları haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, aynı zamanda sporun kurallarını ve oynamasını da öğreniyor.

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