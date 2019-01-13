Bozüyük'te, “Ormanlar Kralı Aslan ” oyunu sahnelendi

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından tiyatro etkinliği kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen “Ormanlar Kralı Aslan” adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Bozüyüklüler tarafından beğenilen ve yoğun ilgi gören tiyatro etkinlikleri hafta sonunda da devam etti. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde saat 12.00 ve 14.30'da olmak üzere iki seans halinde ücretsiz ve biletsiz olarak sahnelenen “Ormanlar Kralı Aslan” adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Oyunu ilgi ile izleyen minik tiyatroseverler hem hayvan dostlarını tanıdı hem de beceriklilik, adil olmak ve liderlik sıfatlarını eğlenerek öğrendiler. Her iki seansta da salonu tamamen dolduran çocuklar mutlu bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdiler.