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Bozüyük'te ortaokul öğrencilerinden bilim fuarı

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.


Okul binasında düzenlenen fuarın açılış törenine ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk, Başkan Yardımcısı Karasu ve beraberindekiler Okul Müdürü Recep Kır eşliğinde stantları ziyaret ederek öğrencilerin hazırladıkları projeleri yakından inceleyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediler. Program sonunda okul öğretmenleri ile sohbet eden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ileterek her zaman eğitim ve öğretimin yanında olduklarını belirtti.

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