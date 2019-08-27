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Bozüyük'te otomobil yangını

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken aniden yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken aniden yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, otogar karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Recai K.'ye ait 11 DL 035 plakalı otomobil, ışıklarda beklerken motor bölümü bir anda alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle ekipler kısa sürede olay mahalline giderek yangını söndürdüler. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma olayı olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının motor bölümündeki elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edilirken, olayın ardından otomobil yoldan kaldırıldı.

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