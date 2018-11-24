Bozüyük'te “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güzel katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Topal “Peygamberimizi yüreğimizde hissetmemiz, anmamız, onun gönlümüzde yüreğimizde olması bizim ümmetlik görevimiz. Ve bizim onu anlamak ve yaşamak görevimiz de var” diyerek Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güzel söz alarak katılımcılara “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konuşmasını yaptı. Güzel “Affedilmek, bağışlanmak istiyorsak Allah bize formülü veriyor: Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın. Onun için Peygamberimizi anmaya devam edeceğiz. Peygamberimizi anmakla iş bitmez, onu anlayacağız. Peygamberim, efendim, önderim kabir sınav sorusunda bana yöneltilecek. 'Peygamberin kim senin?' denildiğinde, gönül rahatlığı içerisinde benim peygamberim Rasulullah (SAV) diyebilmek için ben peygamberimi ne kadar tanıyorum? Benim hayatımda peygamber nerede duruyor? Bu soruları kendimize sormamız gerekiyor” dedi.

Programın sonunda sahneye gelen Kaymakam Hasan Yaman “Bugün İslam coğrafyasında yaşadığımız sıkıntıların bir çoğunda dinimizin ve peygamberimizin layıkıyla anlaşılıp yaşanmamasının büyük etkisi var. Hakikaten hocamız günlük hayatta yaşadığımız bazı sıkıntılardan örnekler verdi. Trafikte öfkemiz, çocuğumuza karşı öfkemiz, evde eşimize duyduğumuz öfke, hayvanlara karşı yaşanan şiddet olayları. Biz aslında kuşu ölen bir çocuğa, kuşu öldü diye taziyeye giden bir peygamberin ümmetleriyiz” diyerek programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Verdiği konferans için Doç. Dr. Ahmet Güzel'e de teşekkür eden Kaymakam Yaman günün anısına Güzel'e plaket takdim etti.

Programa Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Müftü Mustafa Topal, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.