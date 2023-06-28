Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Bozüyük'te Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Bayramlaşma Töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul ederek herkesin bayramını kutladı. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk salonda bulunan herkese katılımları nedeniyle teşekkür ederek, “Bayramlar hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı müstesna günlerden birisidir. Biz de bu bayramı inşallah sizlerle birlikte birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde inşallah kutlayacağız. Bu bayramlarda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı önemsiyoruz. Büyüklerimizi anne, babalarımızı geçmişlerimizi yâd ediyoruz, onların hayır dualarını alıyoruz. Şehit ailelerimizle daha yakından ilgileniyoruz. İhtiyaçlarını karşılama noktasında bugünlerde daha duyarlı oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle yanlarında olmak için yine hep beraber, birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Ben bu duygularla hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemiz için milletimiz için tüm Müslümanlar için huzur, barış, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.