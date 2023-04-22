Bozüyük'te protokol ve vatandaşlar düzenlenen törenle bayramlaştı

Bilecik Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. Kısa bir konuşma yaparak herkesin bayramını kutlayan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, bayramların birlik ve dayanışmanın yaşandığı özel günler olduğunu ifade ederek salonda bulunanlara katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler ilk olarak bayramın ilk gününde görevlerinin başında olan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan jandarma ve polislerin bayramlarını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar dilediler. Daha sonra Şehit Cengiz Ünlü'nün baba evini ziyaret eden Kaymakam Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Şehit Cengiz Ünlü'yü yad ederek ailesinin bayramını kutladılar. Son olarak Bozüyük Devlet Hastanesi'nde görevlerinin başında olan sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutlayan Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler hastalara şifa dilediler.