Bozüyük'te Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi çalışmaları

Belediye döner kavşaktan başlayan ray sisteminin döşeneceği bölgedeki asfalt kesimi ve asfaltın temizlenmesi çalışmalarına katılan Başkan Bakkalcıoğlu incelemelerde bulundu. Görevli personel ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, ayrıca tespit ettiği eksikler konusunda uyarılarda bulundu. Beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte çalışmalara nezaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.