Bozüyük'te renkli kum tablosu resim sergisi açıldı

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emine Demir tarafından hazırlanan ve 42 tablonun yer aldığı sergi, 3 gün boyunca açık kalacak. Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleşen sergi açılışına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşat Avcı, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışında konuşan Dernek Başkanı Sedat Büyük; “Dernek olarak ilk etkinliğimizi düzenliyoruz. Yapacağımız faaliyetleri, Bozüyük'ün yanında Bilecik ve ilçelerini de kapsayacak şekilde çeşitlendirmek istiyoruz. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Türkiye'nin 4 bölgesini birleştiren tek il olan Bilecik'in tanıtımına katkı sağlamak için, faaliyetlerimizi Bilecik'in dışına taşımaya gayret göstereceğiz. Yıllardır Bozüyük Halk Eğitim Merkezi el sanatları kurslarına gönüllü olarak katılan, 20 yıldır yaptığı kum resimlerini biriktirip, sergileyerek derneğimizin çalışmalarına destek veren Emine Demir'e tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.