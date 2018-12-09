Bozüyük'te ‘Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta sonu Çarşı Mahalle Soğukpınar Camii'nde gerçekleştirildi. Namaz çıkışı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları' Çarşı Mahallesi'nde Soğukpınar Camii'nde gerçekleşti. Sabah namazında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından cami bahçesinde cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sabah namazı buluşmalarını her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiklerini belirtti.

Her hafta Pazar günleri sabah namazı buluşmalarında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Bakıcı aynı zamanda hemşehrileri ile fikir alışverişinde bulunuyor.