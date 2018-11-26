Bozüyük'te ‘Sabah Namazı Buluşmaları' Göçmen Camii'nde devam etti

Bozüyük'te ‘Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta sonu Çarşı Mahalle Göçmen Camii'nde gerçekleştirildi. Namaz çıkışı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları' Çarşı Mahallesi'nde Göçmen Camii'nde gerçekleşti. Sabah namazında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Nazmi Kuru ile AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından cami bahçesinde cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sabah namazı buluşmalarını her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiklerini belirtti ve peygamberimizin “Sabah namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah'ı anmak benim için dünya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir.” Hadisi şerifini hatırlatarak “Rabbim cümlemizin ibadetlerini kabul buyursun. Sabah namazı buluşmaları vesilesi ile vatandaşlarımız ile birlikte oluyoruz. Hem yatırımlarımızı hem gündemi değerlendiriyoruz. Bu şekilde eksiklerimizi tespit ediyor, vatandaşlarımızın da bizden isteklerini öğreniyoruz” dedi.