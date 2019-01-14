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Bozüyük'te “Sabah namazı buluşmaları” Yediler Mahallesi'nde devam etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu haftaki ‘Sabah Namazı Buluşmaları’nda Yediler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu haftaki ‘Sabah Namazı Buluşmaları'nda Yediler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta Yediler Mahalle'si Yediler Camii'nde gerçekleşti. Başkan Bakıcı sabah namazında Yediler Mahallesi sakinleri ve Yediler Camii cemaati ile bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve gençlerle görüşen Başkan Bakıcı, sabah namazı buluşmalarını her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiklerini belirterek “Rabbim cümlemizin ibadetlerini kabul buyursun” dedi.

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