İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te sedir fidanları toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük’te de büyük karşılık buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük'te de büyük karşılık buldu.


81 İlde başlatılan eş zamanlı kampanya kapsamında Bozüyük Küme Evler Karayolları arkasında bulunan araziye sedir fidanları dikildi Düzenlenen etkinliğe Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Orman Genel Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi ve Adalet Bakanlığı personeli katıldı. Ağaçlandırma etkinliğinde fidanları toprakla buluşturan protokol üyeleri ardından emeği geçen herkese teşekkür ederek, ülkemizdeki ağaç popülasyonunun önemine değindiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.