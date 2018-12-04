Bozüyük'te sokak hayvanları koruma altında

Bozüyük'te sokak hayvanları Bozüyük Belediyesi'nin Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altında tutuluyor.

Bozüyük Belediyesi “Onlar Bize Emanet” sloganıyla sokak hayvanlarına şefkatle kucak açmaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpeklerinin bakım ve tedavileri Hayvan Barınağı'nda sürdürülürken Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Şensoy Çetiner onlardan ilgi ve sevgisini eksik etmiyor. Geçici Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri düzenli bir şekilde yapılıyor ve kayıt altına alınıyor. Sokak hayvanlarının barınakta konforlu yaşamalarına özen gösterilirken padoklara, sokak köpeklerinin temiz ve steril ortamlarda yatmaları ve özellikle de soğuktan korunmaları için plastik paletler yerleştirildi. Ayrıca soğuk havalar için gerekli önlemleri alan ekipler padokları kış şartlarına uygun hale getirdi. Açık padoklar kapatılarak hayvanlar için sıcak bir ortam oluşturuldu. Kedi barınağının da faaliyette olduğu Geçici Hayvan Barınağında kaza geçirmiş yada yaralanmış sokak hayvanlarının da bakım ve tedavileri yapılıyor.