Bozüyük'te sömestr tatili dolu dolu geçiyor

Bozüyük'te öğrenciler sömestir tatilini Sanatevi'nde düzenlenen atölye çalışmaları ile dolu dolu geçiriyor.

Bozüyük Belediyesi Tiyatro Ekibi sömestir tatilinde çeşitli atölyeleri çalışmalarıyla 5-15 yaş arası çocuk ve gençlerle buluşuyor. Sanatevi'nde öğrenciler kendi seçtikleri atölyede yaş gruplarına göre ayrılarak tüm atölye çalışmalarını uygulamalı olarak yapıyor. Tatilin tadını sömestir atölyelerinde çıkaran katılımcılar atölyelerden büyük bir keyif aldıklarını belirterek “Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla oyun oynadık, danslar ettik. Buradan hiç ayrılmak istemiyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz” dediler.

Drama Atölyelerinde; katılımcılar empati, liderlik, özgüven gibi soyut kavramları eğlenceli oyunlar oynayarak keşfedecekler. Kukla Yapım ve Oynatım Atölyelerinde; katılımcılar astronot kukla yapmayı öğrenecekler ve kendi yaptıkları kuklaları uygulamalı olarak gizemli bir uzay yolcuğunda oynatma fırsatı yakalayacaklar. Geri Dönüşüm Malzemelerinden Oyuncak Yapım Atölyelerinde katılımcılar evde, okulda, dışarıda kullanıldıktan sonra geri dönüşüme atılan malzemelerle nasıl oyuncak yapılacağını öğrenirken bir yandan daha temiz bir dünya algısını da sahiplenmiş olacaklar.

Çılgın Profesörle Deney Atölyelerinde, çocuklar fiziğin ve kimyanın gücünü deneylerle keşfedecekler. Bera Abla Masal Anlatıyor Atölyesi ise Bozüyük Belediye Tv sosyal medya hesaplarından uzun zamandır Bozüyük'ün çocukları ile buluşan Bera Abla, bu atölyede interaktif masal anlatacak. Atölye, bu masalı her zaman katılımcılara hatırlatacak bir uygulama ile son bulacak.