Bozüyük'te “Son Çıkış” sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri'nde sahnelenen "Son Çıkış" adlı oyun ilgi ile izlendi. Yetişkinler için özel olarak sahnelenen oyunda, ahiret hayatı izleyiciye aktarılırken tek ortak noktaları aynı anda hayatlarını kaybetmek üzere olan üç gencin dünyaya tekrar dönmek istemeleri trajikomik bir dille anlatıldı. Salonun tamamen dolu olduğu ve büyük bir beğeni ile izlenen oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, tiyatro sanatçılarına sergiledikleri başarılı performansları nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Oyunu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı temsilen Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Başkan Danışmanı Murat San ve çok sayıda tiyatro sever izledi.