Bozüyük'te “Son gün” oyunu sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri'nde sahnelenen “Son Gün” adlı komedi oyunu ilgi ile izlendi. Aydın Arıt'ın yazdığı Ozan Sevinç'in yönettiği oyunda Feyza Sevil Güngör, Ozan Sevinç, Burak cem Gürel, Umut Kaya, Seda Naz ve Ali Hüseyin Gültekin rol aldı. Salonun tamamen dolu olduğu ve büyük bir beğeni ile izlenen oyun Bozüyüklü tiyatro severlerden tam not aldı.

Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, tiyatro sanatçılarına sergiledikleri başarılı performansları nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.