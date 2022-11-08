Bozüyük'te taekwando branşı 3' üncü dönem kuşak sınavı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Güneş Spor Kulübü taekwando branşı 3' üncü dönem kuşak sınavı yapıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan 2022 yılının son kuşak imtihanına 104 sporcunun katıldığını anlatan Antrenör Kübra Özen;“Kuşak imtihanını 104 sporcunun yoğun heyecanı ve başarısı ile gerçekleştirdik. Ailemize yeni katılan sporcularımız sarı, sarı-yeşil kuşak olurken diğer sporcularımız yeşil-mavi ve mavi kuşağa geçtiler” diye konuştu.

Özen; ”Velilerimiz yoğun ilgisi ve katılımı salonun dolması bizi mutlu etti. Güzel günler için adım adım ilerliyoruz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Bozüyük Halk Eğitim Müdürümüz Levent Susam'a, Güneşspor Kulübü Başkanımız Ümit Kök 'e ve katılım gösteren tüm değerli velilere teşekkür ediyorum” dedi.

Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleşen programda, Komisyon Başkanı Kübra Özen, komisyon üyeleri, veliler ve sporcular yer aldı.