İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'te 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi

Bilecik’in Bozüyük içesinde düzenlenen ’Tarım ve İnsan’ konulu yarışmada dereceye giren fotoğraflar beğeniye sunuldu.

Bilecik'in Bozüyük içesinde düzenlenen 'Tarım ve İnsan' konulu yarışmada dereceye giren fotoğraflar beğeniye sunuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışma kapsamında çekilen fotoğraflar bir alışveriş merkezinde açıldı. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti gibi konuları kapsayan fotoğraflar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Serginin gün boyu ziyaretçilere açık kaldı.


Serginin açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Tarım İl Müdürü Nurettin Yoldaş, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık'ın yanı sıra bazı il genel meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.