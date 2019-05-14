Bozüyük'te 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi

Bilecik'in Bozüyük içesinde düzenlenen 'Tarım ve İnsan' konulu yarışmada dereceye giren fotoğraflar beğeniye sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışma kapsamında çekilen fotoğraflar bir alışveriş merkezinde açıldı. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti gibi konuları kapsayan fotoğraflar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Serginin gün boyu ziyaretçilere açık kaldı.

Serginin açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Tarım İl Müdürü Nurettin Yoldaş, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık'ın yanı sıra bazı il genel meclis üyeleri ve davetliler katıldı.