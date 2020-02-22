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Bozüyük'te toplanan yardımlar AFAD'a teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, AFAD Bilecik İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, AFAD Bilecik İl Müdürlüğüne teslim edildi.


Geçtiğimiz ay Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin sonrasında yaşanan can kayıpları Türkiyeyi son derece üzerken, başlatılan çeşitli kampanyalar ile bölge halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bozüyük'te başlatılan kampanya ile hiç kullanılmamış ayakkabı, battaniye, iç çamaşırı, eldiven ve çoraplardan oluşan 62 koli kıyafet ve ısınma paketi bölgeye ulaştırılmak üzere AFAD Bilecik Şube Müdürü İrfan Demirçelik'e teslim edildi.

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