Bozüyük'te tramvay ve otopark ücretleri belirlendi

Bozüyük Belediye Meclisi Haziran ayı Olağanüstü Toplantısında tramvay ve otopark ücretleri belirlendi

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak 'Nostaljik Görünümlü Yerden Kılavuzlu Lastik Tekerlekli Tramvay'ın yolcu taşıma ücretinin belirlenmesi konusu görüşülerek bakiye yüklemeli kart ücretinin 5,00 TL, tam yolcu ücretinin 2,50 TL, öğrenci ücretinin 1 TL, yasalarca belirlenen toplu taşımadan yararlananlar için serbest kartların ücretsiz olmasına ve tek kullanımlık yolcu kartı ücretinin 4,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Ardından Çarşı ve Kent Meydanı altında bulunan kapalı otoparkın araç giriş ücretinin belirlenmesi konusu görüşülerek “Otoparka giriş ücreti sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında 2 saat ücretsiz olmak üzere devamında saat başı 5,00 TL olarak, gece 24.00 ile sabah 07.00 saatleri arası 2 saat ücretsiz tarife uygulanmaksızın saat başı 10 TL olarak belirlenmesine ve otoparkın işleyiş ve usul esaslarını belirlemeye ve uygulamaya belediye encümeninin yetkilendirilmesine” oy birliği ile karar verildi.