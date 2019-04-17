Bozüyük'te ücretsiz kuduz aşısı kampanyası

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan sahipli kedi ve köpekler için ücretsiz kuduz aşısı kampanyası başlatıldı.

İki gün sürecek kampanya yoğun ilgi görürken, bu uygulama ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipli köpekler de belediye tarafından kayıt altına alınıyor. Mezbaha Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Veteriner Hekimliği tarafından Avcılık Kulübü ile birlikte sahipli köpeklere uygulanan kuduz aşısı kampanyası ile sahipli kedi ve köpekler kuduz hastalığına karşı aşılanırken aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Her yıl sahipli hayvanlara uygulanan ücretsiz kuduz aşısı kampanyasından memnun olduklarını dile getiren ve belediyeye teşekkür eden köpek sahipleri de sesli anons sistemi ile duyurulan kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan aşılamayla birlikte kuduz riskini ortadan kaldırmayı ve ilçedeki sahipli köpekleri kontrol altına almayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer, "Kedi ve köpek sahiplerine yardımcı olabilmek amacı ile kedi köpek aşı takvimi, üreme tablosu, kedi ve köpeklerin bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kışın araç içerisine saklanabilecek kedi ve köpekler için yapılacak kontroller gibi önemli konularda bilgi veriyoruz. Bu yılki kampanyamız ile yaklaşık 700 sahipli köpeğimize aşılama yaparak kayıt altına almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle'de Avcılar Kulübü'nün yan sokağında yapılan ve bugün başlayan ücretsiz aşılama kampanyası 18 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da sona erecek.