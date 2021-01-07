Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda Bursa'dan Bozüyük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alınarak harekete geçildi. Operasyonda 26 ADS 540 plakalı araç ile birlikte E.Ç., K.B., H.A.,S.A. ve S.O. isimli şüphelilerde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 219.80 gram eroin ve 0.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler E.Ç., K.B., H.A. ve S.O. hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Bir diğer şüpheli S.A. hakkında ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.A. Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.