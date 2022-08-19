İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.L. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 31.95 gram metamfetamin, 3.53 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.L. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.