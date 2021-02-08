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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araç ve şüpheliler üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13.78 gram metamfetamin maddesi ile bir adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve S.E. hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

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