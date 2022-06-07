Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Yapılan aramalarda araç içerisine zulalanmış halde piyasa değeri 15 bin TL olan 40.94 gram metamfetamin, 1.34 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan U.D. (35), M.T. (35), Ç.M. (19) ve H.K.(28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.