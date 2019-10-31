Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz farklı günlerde Yeni Mahallede devriye görevi yaparken şüphe üzerine durdukları şüpheliler üzerinde belirli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler E.S.(46), M.İ.Z.(15) ve S.K.(23) ekipler tarafından gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer taraftan Bursa-Bozüyük karayolunda uygulama esnasında bir aracı durduran ekipler, araç ve araç sürücüsü E.E.(33) üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli E.E. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli E.E. uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.