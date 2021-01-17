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Bozüyük'te yol açma çalışmaları gece boyunca devam etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, yol açma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, yol açma çalışmaları gece boyunca devam etti.


Ekipler yoğun kar yağışı ile birlikte ana arterler ve hastane yolları öncelikli olmak üzere ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerin çalışmalarına gece gündüz demeden kesintisiz olarak devam edeceği öğrenildi.

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