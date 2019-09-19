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Bozüyük'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bozüyük çevreyolu Poyra köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre S.K. idaresindeki 42 GZ 140 plakalı çekici, Eskişehir istikametine seyir halinde bulunduğu sırada önünde bulunan araca çarpmamak için yavaşladı. Çekiciye, aynı istikamete seyreden Ş.B.'nin idaresindeki 33 DPE 26 plakalı çekici arkadan çarptı. Bu sırada yine aynı yönde seyreden B.B. idaresindeki 11 DB 647 plakalı otomobil de önündeki yarı römorka arkadan çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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