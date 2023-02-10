Bozüyük'ten giden 3. tır Nurdağı'ndaki depremzedelere ulaştı

'sü de depremzedelere ulaştı.

Bozüyük'ten dün yola çıkan ve Bozüyük Belediyesi Afet Yardım Kampanyası kapsamında Bozüyüklülerin desteği ile doldurulan 3. yardım tırının da Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştığı ve yardım malzemelerinin de depremzedelere dağıtıldığı öğrenildi. Konu hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Gaziantep'teyiz, üçüncü tırımız deprem bölgesine sağ salim ulaştı. Bozüyük halkının yardımları Nurdağı ilçesi halkıyla buluşuyor” dedi.

Yardım tırlarında Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası kapsamında toplanan kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, kuru gıda, ekmek, yiyecek malzemeleri ve su gibi yardım malzemeleri yer alıyor.