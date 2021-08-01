Bozüyük'ten yardım eli

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangına müdahale için Bozüyük Belediyesi itfaiye ekibi Manavgat'a ulaştı.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekibi, 6,5 saat süren yolculuğunun ardından hiç zaman kaybetmeden yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alanya'nın Güzelbağ bölgesinde görev yapan ve gece boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışan itfaiye ekibi yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele veriyor. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekibi yangının yoğun olduğu bu bölgede yangın söndürme takviyesi ve su takviyesi yapıyor. Konu hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Yangın ülkemizin ciğerlerini yakıyor. Mücadeleye biz de bir arazöz ve ekiple katıldık. Ekibimizin görev yeri Alanya-Güzelbağ. Bu felakette sahada görev alan tüm vatan evlatlarının Allah yardımcısı olsun" dedi.