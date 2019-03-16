Bozüyük'ün 7. Mahalle Konağı hizmete girdi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “9 Mahalle'ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında Akpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Akpınar Mahalle Konağı görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Törene, önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala ve ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da katıldı.

Mahalle sakinlerinin kullanacağı en önemli sosyal paylaşım ve ortak kullanım alanı olacak olan Akpınar Mahalle Konağı'nın açılış törenine tüm mahalle sakinleri ile birlikte önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, sevilen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti yeni dönem Belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile AK Parti ilçe teşkilatı katıldı. Havanın soğuk ve yağışlı olması nedeni ile tören açılışı yapılan konağın düğün salonunda yapılırken mahalle sakinleri salonu doldurdu.

Törende ilk olarak konuşan Döngeloğlu, Yeni Zelanda'da Nur Camii ve Linwood Camii'nde ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını kınadı. Döngeloğlu “Cumhurbaşkanımız ve devletini milletini seven siyasetçilerimiz kıymetli büyüklerimiz ‘Türkiye'nin beka meselesi var' derken bununla alay edenler, bunu hafife alanlar değerli kardeşlerim bizim gözümüzde asıl tehlikeyi kaçırmaya çalışan, küçücük kendi çıkarları için çalışan zavallılar. Yeni Zelanda da ki haçlı teröristin tüfeğinin üstündeki yazıları okusun akılları başlarına gelsin o zavallıların. Kıymetli kardeşlerim biz dünyanın en güzel topraklarında yaşıyoruz elhamdülillah. Onun için ‘sevdiği güzel olanın düşmanı çok olur' diye bir atasözü var, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Bunu aklımızdan çıkarmadan yaşayacağız. Hele bu söz Bilecik'de hele bu söz tarihin bizim açımızdan başlangıç noktası sayılacak Anadolu'ya yerleştiğimizde ki devlet olarak imparatorluğun temelinin çatısının kurulduğu bu yerde zannederim bu söz biraz daha anlamlı olacak" dedi ve önümüzdeki Cuma namazının Ayasofya'da kılınması çağrısı yaptı.

Mahalle sakinlerine hitap eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, "Yenidoğan Mahallesi, Tekke Mahalle, Yeni Mahalle, Çarşı Mahalle, Yediler ve Kasımpaşa Mahallemizde olduğu gibi Akpınar Mahalle Konağımız ile yeni bir sosyal paylaşım ve ortak kullanım alanı kazandırmış bulunmaktayız. Sizinle yer sofrasına oturup kete yememiş, kış soğuğunda bir araya gelip tel helvası çekmemiş, lavaş ekmeği yememiş, kıtlama şekerle limonlu çayınızı içmemiş adamlar şimdi gelmiş sizlerden oy istiyorlar. Bizler bu mahallemize yapılması gerekenler noktasında hep buradaydık ve bugünde bu mahallemize değer katacak, bu mahallemizin güzelleşmesini sağlayacak bir projede yine birlikteyiz. Bizler Ramazan ayında iftar yemeklerimizde dedik ki ‘biz gönüllerinizin sofrasına geldik.' Birileri bunu çok farklı olarak şaşalı, şatafatlı olarak adlandırıyorlar. Ama bizim kültürümüzde yer alan gönül sofrasına geldiğimizi muhakkak ki Akpınarlı mahalleri sakinlerimiz, abilerimiz gayet iyi bilmektedir. O yüzden bizi böyle gönül sofrasında ağırladığınız için hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bakıcı, "5 yıla sığdırdığımız 160 projeyle Bozüyük'ün gelişimine hep birlikte şahitlik ettik. Hizmetin altında imzamız kalbimizde Türkiye sevdamız, Bilecik sevdamız, gönlümüzde hep Bozüyük sevdası oldu. Tarihini anlayan ve anlatan kimlikli kişilikli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Bugün tesis zengini yaptığımız İlçemizde sporun lüks sayıldığı yılları unuttuk. Çocuklarımızı, ailelerimizi kazandırdığımız parklarımız sayesinde doğa ile buluşturduk. İnsan ölçekli ve insan dostu şehir anlayışını ihya etmek için var gücümüzle hep birlikte çalıştık. Şükürler olsun ki 5 yıl önce verdiğimiz sözler konusunda sizlere hiç mahcup olmadık. Bugün büyük bir mutlulukla vaatlerimizden daha fazlasını şehrimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniden çalışmaya aday olduğumuz Bozüyük için geleceğimiz için, gelecek 5 yıl için yeniden desteklerinizi bekliyoruz. Yatırımlarla güçlendirdiğimiz ülkemizin hız kesmeden aynı İnançla, aynı tutkuyla büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Bakıcı'nın ardından söz alan Bilecik AK Parti Milletvekili Selim Yağcı da "5 yıl içerisinde Fatih bey kardeşimizin çok güzel çalışmalarını gördünüz. Ben bir Belediye Başkanı kardeşiniz olarak bu görevi Bilecik'te 3 dönem 15 yıl yapan bir kardeşiniz olarak Fatih Bey'i çalışmalarından, gayretlerinden büyük gurur ve keyif duyuyorum. Gerçekten 5 yıl içerisinde Bozüyük insanımıza, şehrimize, ilçemize yakışır şekilde çok önemli 160 projeyi gerçekleştirdi. İşin başlangıcı inşallah sizlerin desteğiyle Allah nasip ederse bu 2. tam dönemi diyelim, bu çeyrek dönemi saymayalım bu kalfalık döneminde daha büyük hizmetleri, daha güzel hizmetleri, Bozüyük'ü daha ileriye götürecek hizmetleri yapacağına ben canı gönülden inanıyorum. El ele gönül gönüle verdikten sonra aşılamayacak hiçbir engel ve gerçekten gerçekleştirilemeyecek hiçbir proje olmadığını biliyorum. Bunları bizzat yaşadım" diye belirtti.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan saldırıdan bahsederek “Bu saldırıyı yapan alçakların yazışmalarında ‘geleceğiz ve İstanbul'da Ayasofya'nın minarelerini yıkacağız' diyorlar. Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın torunları burada, buraya adım atamazlar. Allah'tan şehitlerimize rahmet, bütün âlemi İslam'a baş sağlığı diliyorum” dedi.

Efkan Ala konuşmasının devamında “Osmanlıdan sonra kurulan ülkeler yeniden tarumar oluyor. Suriye'yi darmadağın ettiler. Irak'ı perişan ettiler. Libya'yı ikiye böldüler, Mısır'da darbe yaptırdılar. Sudan'ı ikiye böldüler. Değerli kardeşlerim 90'lı yıllara giden Bosna Hersek'in başına neler getirdiler. Şimdi Allah'a şükür Türkiye, kendi bütünlüğünü, birliğini koruyarak hedeflerine doğru yol alıyor. Biz bu kadar badireleri atlatıp Türkiye'yi üç buçuk kat nasıl büyüttük. Sevgili kardeşlerim sizin gidip sandıktan istikrar çıkarmanızla, sandıktan büyüttük. Ve o sandıktan çıkan istikrarın oluşturduğu siyasi iklimle büyüttük. Onu oradan çıkan iradeyi hangi şart altında olursa olsun başkalarına teslim etmeyen elbette liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi, onun arkasında duran insanların sizin iradenize sahip çıkmasıyla mümkündür” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ala, günün anısına kendisine takdim edilen tabloyu Akpınar Mahallesi sakinlerine hediye etti. Daha sonra konağın açılış kurdelesi Ömer Döngeloğlu'nun okuduğu dualar eşliğinde kesilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Programda son olarak davetlilere Bozüyük Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramı yapıldı.