İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük'ün acı kaybı

Bozüyük’ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.

Bozüyük'ün Türk Halk Müziği duayen sanatçısı, yöre türkülerinin kaynak kişisi ve türkü yakıcısı Zekai Aşçıkoca hayatını kaybetti.


79 yaşındaki Bozüyük'ün renkli ve sevilen simalarından Aşçıkoca rahatsızlığı nedeniyle birkaç ay önce hastanede tedavi olduktan sonra evinde istirahat ediyordu.


Yerel türkülere ve kültüre olan yoğun ilgisi nedeni ile kendisinden birçok türkü derlenip notaya alındı ve repertuara kazandırıldı. Aşçıkoca; yaşamı boyunca sanat severlerin yanında yer alması, koro çalışmalarına katılması, sanatseverlere verdiği destek, halk müziğine ilgi duyan gençleri teşvik etmesi ve örnek yaşamı ile Bozüyüklülerin gönlüne taht kurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.