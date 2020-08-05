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BŞEÜ ‘360 sanal tur' ile tanıtılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tercih dönemi için 360 derece sanal tur sayfası oluşturdu.


‘360.bilecik.edu.tr' web adresi üzerinden erişilebilen sanal turda, ziyaretçiler, kampüs alanı, derslikler, laboratuvar ile atölyeler, spor alanları gibi birçok ortamı sanal olarak tanıyabilecek ve akademik birimlerimiz hakkında bilgi alabilecek. Pandemi sürecinde üniversiteyi tanıma imkanı bulamayan veli ve öğrenciler, üniversiteyi sanal tur aracılığıyla gezme imkanına sahip oluyor. Sanal tur gezisinde açıklayıcı bilgiler verilirken, istenildiği takdirde ayrıntılı bilgileri içeren sayfalara da yönlendirme sağlanıyor. Sanal tur sayfasına 360.bilecik.edu.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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