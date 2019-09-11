BŞEÜ 'ADIM Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında ADIM Fizik Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek uluslararası kongrenin davetli konuşmacıları arasında; Javier Fernando Castano Forero, Andre Filipe Ventura Cortez, Udo Schwıngenschlögl, Mikhail Neodaev, Hassan Hassanabadi ve Barry Dunietz gibi önemli isimler yer alacak. BŞEÜ Fizik Bölümü bünyesinde gerçekleştirilecek olan kongrede, fizik alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel paylaşımlar yapılacak ve ortak çalışmalar için iş birliği ortamı oluşturulacak. Onursal Başkanları BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olan kongrede; atom ve molekül fiziği, fizik eğitimi, matematiksel fizik, nükleer fizik, uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği ile disiplinler arası çalışmalar konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

"ADIM Üniversitelerinin Fizik bölümlerinin bir araya gelmesiyle bu günler düzenleniyor"

Yapılacak ADIM Fizik Günleri hakkında bilgi veren BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "ADIM Üniversitelerinin Fizik bölümlerinin bir araya gelmesiyle ilki 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri I, ikincisi 2012 yılında Pamukkale Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri II, üçüncüsü 2014 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri III, dördüncüsü 2015 yılında Dumlupınar Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri IV, beşincisi 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri V, altıncısı 2017 yılında Balıkesir Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri VI ve yedincisi 2018 yılında Adnan Menderes Üniversitesinde ADIM Fizik Günleri VII adı altında düzenlendi" dedi.

"2 Nisan 2013 tarihinde biz de ADIM Üniversiteleri arasına girdik"

ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu 30 Mart 2001 yılında Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi işbirliği ile kurulduğunu anlatan Rektör Taş, "Bu üniversiteler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde bir araya gelerek eğitim-öğretim, bilimsel-teknik ve sosyal-kültürel alanlarda işbirliği konularında birlikte hareket etmek üzere ADIM adı altında bir ortaklık protokolü imzalamışlardır. Bu dört üniversiteye, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi ve 25 Aralık 2008 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Bölge Üniversite Rektörleri Toplantısı neticesinde; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi katılmış olup, bu işbirliğinin adının ADIM olarak devam etmesine karar verilmiştir. Konsorsiyuma 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi, 2 Nisan 2013 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleşen Rektörler Toplantısı neticesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 6 Aralık 2013 tarihinde Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen Rektörler Toplantısı ile de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Konsorsiyuma katılmıştır. İmzalanan ADIM Protokolü; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. ADIM Üniversiteleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel üniversitelerarası etkinliklerde işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir" ifadelerine yer verdi.