BŞEÜ çiftçiler için yeni bir proje yürütüyor

BŞEÜ, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TUAM) deneme alanlarında yürütülen bir Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) araştırma projesinde çeltik verimini azaltan yabancı otların mücadelesinde su altında yetiştirme tekniği yerine damla sulama sisteminde herbisit kullanım imkanlarını araştırmaya başladı. Bu çerçevede görevli öğretim elemanları ve öğrenciler ile birlikte birçok ilaçlama programları oluşturularak saha denemeleri yürütüldü. İlaçlama programlarında bazı parsellerde konvansiyonel çeltik verimine yaklaşan verim değerlerine ulaşıldığı bilgisi verildi.

Çeltik nedir?

BŞEÜ, çeltik hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Çeltik üretim tekniği bakımından sucul bir ortamda yetiştirilen bir kültür bitkisidir. Çeltiğin sulak ortamda üretilmesinin nedenlerinden biri de yabancı otlarla mücadeledir. Yüksek su tüketimi ve yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle bu zorunluluk çeltik üretimini sınırlandırmaktadır. Tarımsal kuraklık nedeniyle de çeltik üretim alanları giderek azalmaktadır. Bu sorunun çözümünde damla sulama sistemi ümit vaat etmesine rağmen su altında bırakılarak öldürülemeyen yabancı ot konusunda çiftçilerin sorunlarına henüz çözüm bulunamamıştır” denildi.

Yapılan çalışmalar ile sorunun ortadan kalkmasını hedefleyen BŞEÜ, çalışma sonuçlarını en kısa sürede çiftçilerin kullanımına sunacağını belirtti.