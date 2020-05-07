BŞEÜ Genel Sekreterliğine Doç. Dr. Cenk Karakurt atandı

Dr. Cenk Karakurt atandı.

Düzenlenen devir teslim törenine (BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da katıldı. Bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Alper Yıldırım'a teşekkür eden Rektör Beydemir, kendisine Rektör Danışmanlığı görevinde başarılar diledi. Rektör Beydemir, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüyle birlikte Genel Sekreterlik görevini de üstlenen Doç. Dr. Cenk Karakurt'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Cenk Karakurt kimdir?

30 Eylül 1977 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İlköğretimini Osmaneli ilçesi Atatürk İlkokulunda, orta ve lise öğretimini ise Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Yükseköğretimini sırasıyla; Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2000), Yüksek Lisans ve Doktorasını ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde (2002, 2008) ve son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programında (2019) tamamladı. Akademik görev hayatına 2003 yılında Niğde Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başlamış olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde doktora eğitimi boyunca bu unvanla görevine devam ettikten sonra 2008 yılında Niğde Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2009 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla göreve başladı ve 2017 yılında Doçent oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde sırasıyla; Program Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Meslek Yüksekokul Müdürlüğü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü idari görevleri ile çeşitli komisyon, yönetim kurulu ve senato üyeliklerinde bulundu. Evli olan Doç. Dr. Cenk Karakurt, 06 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreterliğine vekâleten atandı.