BŞEÜ, kademeli olarak örgün eğitime başlıyor

Dr. Şükrü Beydemir, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi eğitim öğretim planlaması hakkında yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 08 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı açıklamada, "Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım programı ile meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ve staj derslerinden başlayarak kademeli olarak örgün eğitime geçiş kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Korona virüs (Covid-19) salgınında eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili 17 Şubat 2021 tarihli açıklamaları dikkate alınarak, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemine ilişkin eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi hususu üniversitemiz senatosunun 19 Şubat 2021 tarihli ve 277/2 sayılı toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu kararlar üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 08 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde meslek yüksekokullarındaki iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ile staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışında tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde salgının seyrine, öğretim elemanlarının aşılanma durumlarına göre 05 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ilk ve acil yardım programının uygulama derslerinin ve meslek yüksekokullarındaki iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ile staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışında tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek. Örgün eğitime başlayacak öğrencilerinden kronik hastalığı olan veya örgün eğitime başlamak istemeyen öğrencilere akademik izin hakkı verilecek. Salgının seyrine, öğretim elemanlarının aşılanma durumlarına ve 5 Nisan 2021 tarihinden sonra örgün eğitime geçen birimlerde uygulamalardaki gelişmelere göre uygulaması olan diğer birim ve bölümlerde ara sınavlardan sonra kademeli olarak örgün eğitime geçilmesine karar verilmiştir" dedi.