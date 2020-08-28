BŞEÜ kontenjanları yüzde 90 oranında doldu

Dr. Şükrü Beydemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne (BŞEÜ) yerleşen öğrenci sayısı belli olduğunu söyledi.

Rektör Beydemir, yaptığı açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim döneminde 4 bin 14 öğrenci BŞEÜ ailesine katılırken, lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı bin 718, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise 2 bin 296 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlarla BŞEÜ'nün ön lisans ve lisans kontenjanları yüzde 90,61 doluluk oranına ulaştı. Ülkemizin aydınlık geleceğini beraber inşa etmekten mutluluk duyacağız. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yeni mensupları; sevgili öğrenciler, zorlu bir sınav maratonunun ardından üniversitemize yerleşme başarısı gösterdiğiniz için sizleri tebrik ederim. Üniversite öğrencisi olmanın mutluluğunu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi olmanın gururu ile pekiştirip geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Akademik ve İdari personeli, eğitim olanakları, kariyer fırsatları ve sosyokültürel faaliyet alanları ile sizlere daha iyi bir gelecek sunma arzusu taşıyan üniversitemizde, ülkemizin aydınlık geleceğini beraber inşa etmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, eğitim hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.